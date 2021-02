La Juventus vive un momento di appannamento e anche Cristiano Ronaldo finisce sotto accusa: le critiche non vanno giù al portoghese

La Juventus fa i conti con un momento di difficoltà. Proprio quando sembrava che Pirlo avesse finalmente preso in mano la squadra, ecco due sconfitte cocenti: prima il ko di Napoli in campionato, poi quello di Porto in Champions League. Una duplice battuta d’arresto che rende più complicata la strada dei bianconeri verso il successo. Lo scudetto dista 8 punti, mentre per andare avanti in Europa occorrerà ribaltare il 2-1 contro il portoghesi. Una situazione che non fa piacere a Cristiano Ronaldo, finito anche lui nel mirino delle critiche. Il portoghese vive, come la squadra, un momento di involuzione e anche sul suo palcoscenico preferito, la Champions appunto, non è riuscito ad essere decisivo. Arrivato a Torino con l’intento di continuare a vincere e provare a regalare il trofeo più importante ai bianconeri, CR7 quest’anno rischia di rimanere con la sola Supercoppa in bacheca. Un’eventualità che non va giù al fuoriclasse portoghese, come non gli vanno giù le tante critiche arrivategli addosso. Proprio per questo Ronaldo avrebbe preso una decisione sul suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo vuole la cessione

Cristiano Ronaldo è stanco delle critiche. Il numero 7 della Juventus proprio per questo avrebbe dato mandato al suo agente di trovargli una nuova squadra. Un addio anticipato rispetto alla scadenza di contratto fissata per il 2022. Come si legge su ‘diariogol.com’, Ronaldo avrebbe chiesto a Jorge Mendes di anticipare il suo addio alla Juve e andare via già in estate.

Al fuoriclasse portoghese non mancherebbero certo le possibilità. La più affascinante sarebbe il ritorno al Manchester United, club che lo riabbraccerebbe volentieri e al quale è stato già accostato nei mesi scorsi. Da non scartare anche l’ipotesi Paris Saint-Germain, anche se in questo momento i parigini seguono con maggior interesse l’evoluzione della questione Messi (argentino in scadenza nel 2021 e dato come quasi sicuro partente dal Barcellona). Ipotesi tutte da verificare, con Ronaldo che – secondo il portale spagnolo – avrebbe intanto preso la decisione sul futuro: lontano dalla Juventus e dalle critiche. Ma con campionato e Champions ancora in corso, il destino di CR7 è ancora tutto da scrivere.