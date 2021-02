Eduardo Camavinga lascerà il Rennes per più di 50 milioni di euro. Il suo agente non ha alcun dubbio. Il centrocampista francese piace anche alla Juventus di Andrea Pirlo

Eduardo Camavinga è tra i giovani centrocampisti più apprezzati dagli osservatori. Il prezzo del calciatore del Rennes è ormai volato alle stelle. Nonostante sia solo un classe 2002, il francese ha letteralmente fatto impazzire i top club. Camavinga è destinato ad una grande squadra.

Ne è totalmente convinto il suo agente, Jonathan Barnett, che vede per il suo assistito un futuro davvero luminoso: “Al momento, è un giocatore del Rennes – ammette ai microfoni di ‘Goal.com’ -. Sta bene in rossonero e non ci siamo davvero occupati di altri club. Vediamo cosa succederà dopo, ma a Rennes sta bene. Il suo futuro? Sarà il miglior centrocampista del mondo, è così che vedo il suo futuro, con molte medaglie e trofei”.

Nell’ultimo periodo il nome di Camavinga è stato accostato soprattutto al Real Madrid. Zidane stravede per il connazionale e vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo. In merito all’interesse dei blancos per il proprio assistito, Barnett si è così espresso:

“Il Real è un grande club, un ottimo club per cui giocare. Se il Rennes decidesse di venderlo, Eduardo potrà scegliere tra molte squadra. Andrà in uno dei 4/5 club al mondo. A Eduardo piacerebbe giocare per un top club è il Real lo è certamente, così come il Barcellona. Per più di 50 milioni di euro? Penso di sì“.

L’agente di Camavinga non ha dunque chiuso le porte a nessuno dei top club del calcio europeo, che sono stati però avvisati: per strapparlo al Rennes serviranno davvero tanti soldi. Tra le squadre che hanno mostrato interesse per il centrocampista, oltre al Real Madrid, ci sono anche il Psg, sempre molto attenta ai talenti del proprio paese, e certamente la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di rafforzare il centrocampo ed Eduardo Camavinga rappresenta il profilo idea anche se non è l’unico.

Calciomercato Juventus, centrocampo francese

La sensazione è però che la mediana della Juventus, in futuro possa parlare francese. Oltre a Camavinga non è ancora tramontato il sogno di riportare a Torino Pogba ma tra i calciatori in cima alla lista di Fabio Paratici c’è anche Houssem Aouar. Il calciatore, che il prossimo 30 giugno compirà 23 anni, sta continuando a mostrare il proprio valore con la maglia del Lione, club con cui i bianconeri hanno un ottimo rapporto. Nei giorni scorsi ci sono stati dei nuovi contatti con l’agente, in vista dell’estate. Un’estate in cui, finalmente, la Juve dovrebbe cambiar volto alla propria mediana