Cessione Inter, Zhang stringe: doppio scenario | Fastidio Suning: il retroscena

L’Inter è ormai entrata nelle fasi calde della stagione, alle porte del derby contro il Milan. Per Suning e Steven Zhang resta primaria, però, la questione relativa la cessione del club

L’Inter è tornata in testa alla classifica dopo la vittoria contro la Lazio, ma dovrà subito difendere l’assalto alla prima posizione nel derby contro il Milan, fondamentale per comprendere le gerarchie in testa alla classifica. Proprio per questo, i nerazzurri in questa settimana si stanno concentrando unicamente sulle questioni di campo, in modo da prepararsi al meglio possibile al cruciale impegno in Serie A contro i rossoneri.

Sullo sfondo, però, resta da chiarire il futuro della Beneamata in società. Steven Zhang resta al bivio per la cessione delle quote. Dopo la stretta del Governo cinese sugli investimenti nel calcio, si continua a trattare con BC Partners. Novità su questo fronte potrebbero arrivare subito dopo il derby con Suning che deve ancora dare una risposta alla proposta da 800 milioni di euro messa sul tavolo dai londinesi. La situazione resta grave a livello economico, tanto da rendere difficoltose anche le spese ordinarie.

Inter, le novità per la cessione di Suning. Zhang valuta il prestito

In un quadro del genere, Zhang sta valutando ogni ipotesi possibile e tra queste, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarebbe anche quella di un prestito-ponte. A Suning, inoltre, visti i risultati sul campo, non piacerebbe cedere la società poche settimane prima dell’eventuale Scudetto. In tal senso, stanno andando avanti i colloqui con alcuni fondi, tra cui Bain Capital. Quest’ultimo non sarebbe interessato all’acquisizione delle quote, ma sta valutando il dossier nerazzurro e potrebbe intervenire sull’esposizione debitoria.

Di certo, Suning ha bisogno di liquidità immediata e finanziamenti nel brevissimo periodo. Se l’ipotesi prestito non dovesse decollare, il secondo scenario sarebbe alzare il prezzo con BC Partners. La proprietà di Nanchino continua a valutare la società un miliardo e si potrebbe arrivare all’accordo tramite l’inserimento di alcuni bonus, magari legati a determinati obiettivi.

Filtra, inoltre, un fastidio da parte di Suning, legato al progetto stadio. Se fosse in stato più avanzato con piano esecutivo già realizzato, avrebbe permesso di strappare condizioni più vantaggiose. Così non è e dunque si tratta di un aspetto attualmente non monetizzabile nelle contrattazioni.