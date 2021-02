Calciomercato, Rui Silva tra Inter e l'impegno contro il Napoli: le sue parole

L’Inter scandaglia il calciomercato alla ricerca dei profili adatti per impreziosire la rosa. Uno dei nomi accostati ai nerazzurri ha parlato del Napoli: ecco i dettagli

L’Inter è attesa dall’impegno contro il Milan nel derby che continua a calamitare la totale attenzione della Beneamata in questa settimana. Le vicende di campo, però, vengono puntualmente accompagnate dai possibili scenari sul calciomercato e dai colpi che le società potrebbe concretizzare nei prossimi mesi. Uno di questi potrebbe essere Rui Silva.

Il portiere del Granada è, infatti, in scadenza di contratto, ma ha fatto vedere grandi cose nelle ultime stagioni in Liga. Come vi abbiamo riportato, nelle scorse settimane, l’affare con l’Inter sembrava anche aver subito un’accelerazione con il portiere che sembrava più vicino a chiudere con i nerazzurri. Così ancora non è stato, ma intanto Rui Silva sembra essere totalmente concentrato sull’impegno in Europa League contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due cessioni per strappare Eriksen all’Inter

Inter, Rui Silva dal calciomercato al campo: testa al Napoli

Il portiere ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, alle porte della partita contro il Napoli in Europa League. L’estremo difensore ha sottolineato le qualità degli uomini di Gattuso: “Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con rispetto e determinazione. Si tratta di un ostacolo di grandi dimensioni, ma in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabili a quelle del Napoli. Loro sono una squadra ben organizzata e strutturata. Hanno tanti giocatori di qualità e sono bravi in contropiede”.

Il portiere continua la sua disamina: “Siamo umili, è la prima volta che il club gioca l’Europa League e il fatto di aver superato un gruppo non semplice ci da forza. Siamo una squadra che supera ostacoli e il Napoli è il prossimo. Gattuso favorito? Se guardiamo a storia, tradizione, esperienza europea e nomi, senza dubbio. Ma noi non ci spaventiamo né ci tiriamo indietro. Sono mesi che lottiamo contro grandi squadre. A volte perdiamo, altre vinciamo, ma competiamo sempre. Siamo una piccola squadra appena apparsa in Europa, le difficoltà di questa sfida ci risultano evidenti ma non importa, proveremo a superarle“.