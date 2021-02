Granada-Napoli, Gattuso: “Risultato bugiardo. Priorità recuperare i giocatori”

Sconfitta pesante per il Napoli sul campo del Granada e Gattuso commenta la prestazione dei suoi nel post-gara di Europa League

Gennaro Gattuso arriva in Andalusia con 14 giocatori effettivi, una squadra falcidiata dagli infortuni e torna a Napoli con una sconfitta che mette in salita la qualificazione agli Ottavi di Finale di Europa League. Ai microfoni di ‘SkySport’ il tecnico, che era reduce dalla vittoria in campionato contro la Juventus, commenta la prestazione degli azzurri: “Per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. Inutile pensare se passiamo o meno, perché adesso con dieci giocatori dobbiamo solo pensare a recuperarli. Se passiamo il turno e non abbiamo gli effettivi non serve a niente. Abbiamo perso anche Politano adesso. Il rammarico c’è, perché il risultato è bugiardo”.

“Nel calcio non c’è fato e non c’è destino. Loro hanno impostato la partita cercando la fisicità e volevano che Maksimovic andasse a saltare per guadagnare spazio: siamo stati dei polli. L’abbiamo pagata a caro prezzo. Osimhen è stato fermo 93 giorni, gioca ancora con una fasciatura perché non è al meglio, ma il problema è che deve trovare continuità e brillantezza per esprimersi al meglio. In questo momento ha tante pause e non riesce a essere costante: abbiamo i dati e i numeri, quindi sappiamo qual è il problema. Oggi potevamo far male al Granada, potevamo fare di più, ma lo spirito l’ho visto. Il Napoli ci ha provato e ha fatto il massimo che poteva fare”.

Granada-Napoli, Gattuso: “Risultato bugiardo”

Una squadra che forse manca di coraggio e che si lascia abbattere facilmente: “Ci deprimiamo, pensiamo sempre all’errore. Lo dicevo anche a Elmas: sbaglia un po’ di volte e si deprime. Nel calcio bisogna andare avanti, non serve rimarcare l’errore. Questo è un problema che ci portiamo dietro con tanti giocatori e che dobbiamo migliorare. Con questa partita non si può parlare di condizione fisica: abbiamo tenuto il Granada nel secondo tempo nella loro metà e abbiamo creato gioco, abbiamo macinato. Quando vai sotto di due gol la reazione c’è, ma in questo momento non è un problema di condizione, anzi. Senza cambi siamo riusciti a tenere i 90 minuti, anche Fabian Ruiz ce l’ha fatta ed era fuori da un po’ di tempo”.

Alla fine Gattuso fa la conta degli indisponibili in vista dell’Atalanta: “Non so chi riuscirò a recuperare per la gara di ritorno. Domani faremo la conta, ma non è facile, è molto difficile. Per questo dico che la nostra priorità è pensare a chi mettere in campo domenica. Ci dobbiamo provare, ma se non recuperiamo i giocatori non sarà facile. Politano ha dolori al costato e fa fatica a correre, non riesce a respirare bene. Però è inutile stare qui a piangere perché bisogna trovare delle soluzioni”.