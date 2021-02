Granada-Napoli, i tifosi trovano il colpevole: la reazione sui social

Il Napoli perde 2-0 contro il Granada e i tifosi del Napoli trovano in Gattuso il colpevole della sconfitta: ecco la reazione dei tifosi

La vittoria con la Juventus è già acqua passata: ora il Napoli è nuovamente sotto l’occhio delle critiche dei propri tifosi, in particolar modo Gennaro Gattuso. Il tecnico azzurro è sotto accusa da parte del pubblico partenopeo, che chiama a gran voce l’esonero, aspettando un sostituto sulla panchina della squadra campana.

La sconfitta per 2-0 contro il Granada non lascia alibi al tecnico azzurro. Con una squadra falcidiata dagli infortuni, con 14 giocatori effettivi e costretta a presentarsi in Andalusia con alcuni giocatori della Primavera, al tecnico va la colpa di non aver reso competitiva la rosa a disposizione, priva anche di un gioco armonico.

Non abbiamo creatività per la manovra , un #Napoli così scarso non lo ricordo 😩 #GranadaNapoli #gattusoout — Domenico Aquino (@domyaquino1990) February 18, 2021

Il Granada non vinceva da ben otto partite in Liga. Peggior difesa della Liga. Ottavo in classifica. Dai Mister le dimissioni sono questione di serietà. #Gattusoout #Sarrin #GranadaNapoli — Carmine Ancora (@CortoMaltese_) February 18, 2021

Tutto hanno assenze in serie A solo il Napoli dopo 17 mesi non ha un gioco.#gattusoout — Opinione di un clown™️ (@MH1765727704) February 18, 2021 #GranadaNapoli che bello vedere i due centrali difensivi del #Napoli passarsi la palla in continuazione senza sapere cosa fare, questo grazie al grande gioco e meccanismi di #Gattuso che in maniera incredibile batte la peggiore Juve degli ultimi anni, salvandosi. #Gattusoout — Luciano Colella (@desprolijoeyp) February 18, 2021