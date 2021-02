Dopo il match perso in casa del Porto nell’andata degli ottavi di Champions, Andrea Pirlo ha chiarito soprattutto la situazione degli infortunati

La Juventus esce con le ossa rotte dal match con il Porto nell’andata degli ottavi di Champions. Una sconfitta pesantissima per i bianconeri, soprattutto per la prestazione e per le tante defezioni a gara in corso che rischiano poi di trascinarsi anche nei prossimi giorni in campionato. Chiellini è uscito anzitempo per infortunio, de Ligt era malconcio e anche Morata non era al meglio.

Porto-Juventus, Pirlo su Morata: “È svenuto, era al limite”

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha rivelato le condizioni dell’attaccante spagnolo: “Non era già al meglio e anche alla fine non stava benissimo. Dall’influenza non si è più ripreso, è entrato nel momento del bisogno. Poi quando è finita la partita si è dovuto sdraiare, ha avuto un svenimento, si è sentito male ed era al limite”. Morata quindi sarà una situazione importante da tenere sotto controllo, a differenza dell’olandese: “Ha avuto i crampi“, ha detto Pirlo. Discorso diverso per Chiellini, che invece ha accusato un “risentimento al polpaccio”. “Siamo un po’ incerottati, ma dobbiamo recuperare”, dice il tecnico juventino.

Poi Pirlo parla anche della partita: “L’approccio è diventato sbagliato dopo il gol al 1’, è normale che ti venga paura e ti manchino sicurezze. I ragazzi si sono abbattuti, abbiamo preso un gol strano e poi è stata messa in piedi la partita che volevano fare ed è stato più difficile. La stanchezza c’è dopo tante partite, non è facile mantenere l’attenzione, però non deve succedere in un ottavo di Champions. Per fortuna abbiamo rimesso in piedi la gara con il gol di Chiesa. La partita che dovevamo fare non era questa, è un peccato. Volevamo attaccare la profondità con gli esterni e gli attaccanti, dovevamo essere più lucidi nel fargli girare da una parte all’altra. Il movimento della palla era lento, non eravamo intelligenti a capire le situazioni della partita, è stato questo il problema. Volevamo cambiare gioco e attaccare alle spalle dei terzini ma lo abbiamo fatto pochissimo”.

Da tre anni la Juve sbaglia l’andata degli ottavi di Champions: “Io parlo per me e per stasera, l’avevamo preparata bene, diversamente da come è andata. Poi quando parti sotto di un gol dopo un minuti è dura, il Porto si chiude bene e noi gliel’abbiamo messa su un piatto d’argento”.