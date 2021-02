La Juventus cade in casa del Porto, ma la rete di Chiesa dà almeno una speranza in vista del ritorno anche se Pirlo dovrà fare a meno di un altro giocatore fondamentale

La Juventus perde il primo round degli ottavi di finale di Champions League e torna a casa con una sconfitta pesantissima in vista del ritorno. Un doppio approccio shock da parte della squadra di Pirlo, che regala l’1-0 con Bentancur dopo 1 minuto e nella ripresa riesce a fare anche ‘meglio’ prendendo il raddoppio dopo 20 secondi. Inoltre per i bianconeri continua a piovere sul bagnato, nonostante il gol di Federico Chiesa che accorcia e rende meno pesante il passivo cambiando totalmente le prospettive per il ritorno.

Porto-Juventus, Pirlo trema: Danilo squalificato per il ritorno, ansia de Ligt

Però, come dicevamo, Pirlo dovrà vedersela con un’emergenza difesa importante. Gli infortuni stanno penalizzando in maniera netta la Juventus, che stasera ha dovuto rinunciare anche a Chiellini nel primo tempo per un infortunio che rischia di tenerlo fuori per qualche giorno. E in vista del ritorno in programma il 9 marzo pesa soprattutto il giallo a Danilo, che era diffidato e – in quanto squalificato – salterà la sfida dell’Allianz Stadium.

A questo si aggiungono anche gli infortuni attuali di Bonucci e Cuadrado, che dovrebbero tornare tra due settimane ma in ogni caso è un rischio. E soprattutto c’è de Ligt che ha chiuso la partita in sofferenza, palesemente dolorante e Pirlo ovviamente prega che non ci siano problemi anche per l’olandese. Si prospetta un periodo di emergenza totale nei prossimi giorni per la Juventus.