La Juventus è andata sotto ad Oporto, nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League, per un clamoroso errore di Bentancur. Ecco la reazione dei tifosi

Inizio shock della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo è andata sotto dopo meno di due minuti, contro il Porto, per un errore clamoroso di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha sbagliato il retropassaggio, troppo corto, verso Szczesny, permettendo a Taremi di raccogliere e andare a segno.

L’andata degli Ottavi di finale di Champions League si è così messa subito in salita per la Vecchia Signora. Inevitabilmente, Bentancur è finito nel mirino dei tifosi, che lo hanno criticato sui social. L’uruguaiano, protagonista in negativo con altre sbavature, non è l’unico, però, che ha deluso nel corso del primo tempo di Oporto. Piovono critiche anche per Rabiot e Kulusevski.

Rabiot e Kulusevski che si scontrano é roba da teletubbies #tenerezza #tristezza #PortoJuventus — Luca Bino (@luca_bino) February 17, 2021

Lo scontro Rabiot-Kulusevski e' il degno simbolo dei primi dieci minuti di partita. Ridicoli finora #PortoJuventus — Niceta Corvino (@NicetaC) February 17, 2021

Dopo 10 tentativi nelle ultime partite finalmente #bentancur è riuscito a mandare in porta gli avversari #PortoJuventus — Paradise Ebbasta (@ParadiseEbbasta) February 17, 2021