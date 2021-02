Federico Chiesa tiene vive le speranze di qualificazione della Juventus. I bianconeri hanno perso 2 a 1 all’Estádio do Dragão contro il Porto

Federico Chiesa tiene a galla la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo ha rischiato grosso ad Oporto, nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni, protagonisti di un match alquanto negativo, sono andati sotto dopo meno di due minuti per un errore clamoroso di Bentancur. L’uruguaiano ha sbagliato il retropassaggio verso Szczesny, permettendo a Taremi di andare a segno.

L’avvio della seconda frazione di gioco ha visto il Porto raddoppiare, addirittura, dopo soli 19 secondi con Marega, che ha sfruttato una disattenzione generale di tutta la retroguardia bianconera, che nel primo tempo aveva perso per infortunio Chiellini. Come detto, a tenere vivo il discorso qualificazione ci ha pensato Federico Chiesa che ha accorciato le distanze a 7 minuti dal termine, fissando il risultato sul 2 a 1. Alla Juventus, nel ritorno, in programma il prossimo 9 marzo a Torino, basterà vincere per 1 a 0 o con due gol di scarto per accedere ai quarti di finale.

Porto-Juventus 2-1: 2′ Taremi, 46′ Marega, 83′ Chiesa