Nella settimana del derby, spunta un clamoroso retroscena su Antonio Conte: prima dell’Inter, poteva allenare il Milan

A Milano il clima derby è iniziato nel momento stesso in cui c’è stato il fischio finale di Inter-Lazio. La vittoria dei nerazzurri ha sancito il sorpasso ai danni del Milan in vetta alla classifica e, da quel momento, i rossoneri hanno iniziato a pensare al derby di domenica pomeriggio. La compagine di Pioli avrà subito la possibilità di riprendersi lo scettro di prima in classifica, anche se nel mezzo della settimana sarà impegnata con la trasferta di Europa League contro la Stella Rossa. Ad accendere ancora di più gli animi, poi, c’è anche la questione legata a Lukaku e Ibrahimovic: i due attaccanti si ritroveranno per la prima volta in campo dopo essersi scornati in Coppa Italia. Infine, è arrivato anche un retroscena su Antonio Conte a rendere ancora più rovente il clima prima del Derby della Madunina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, retroscena Conte | Poteva allenare il Milan

Nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, viene confermato il retroscena raccontato da Adriano Galliani: Antonio Conte avrebbe potuto allenare il Milan. Nelle ultime stagioni del dirigente brianzolo in rossonero, con il club in balia dei cambi di proprietà, il tecnico salentino era stato contattato. Oltre alla mai nascosta fede nerazzurra di Stefano Pioli, quindi, si aggiunge anche questo retroscena su Conte ed il Milan. Insomma, il derby di domenica ha tutte le carte in regola per essere uno dei più sentiti e accesi degli ultimi 15 anni.

Nonostante questi retroscena, Antonio Conte è pienamente consapevole di avere davanti un mezzo match point per lo scudetto. In caso di vittoria nel derby, infatti, diventerebbe molto complicato per tutti riuscire a raggiungere i nerazzurri. Il club meneghino non sarà impegnato nelle coppe europee nei prossimi mesi e avrà il vantaggio di poter avere più tempo per preparare ogni gara. Lo scudetto passa dal derby, quindi, con Antonio Conte che sarebbe potuto essere sulla panchina rossonera. Passato bianconero, presente nerazzurro e ora anche quell’avvicinamento al ‘Diavolo’: il tecnico salentino, indipendentemente dai colori che rappresenta, ha sempre e solo in mente la vittoria.