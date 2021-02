Il Bayern Monaco potrebbe essere costretto a fare i conti con un nuovo caso Alaba: Juventus, Inter e Milan alla finestra

David Alaba ha gettato la maschera, confermando quello che ormai era risaputo. In scadenza di contratto a giugno, il difensore austriaco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero nella prossima estate. C’è il Real Madrid pronto a ricoprirlo d’oro, anche se il 28enne ha spiegato di non aver ancora presa una decisione sul suo futuro. Di certo sarà lontano dalla Bavaria e della Germania e il Bayern non vuole ripetere con altri lo stesso errore fatto con lui.

Per questo, riferisce ‘tz.de’, la società è al lavoro su tre rinnovi: quello di Goretzka (il più urgente perché in scadenza 2022), quello di Kimmich (il futuro capitano della squadra) e quello relativo a Kingsey Coman. Proprio l’attaccante francese, secondo il portale tedesco, si candida ad essere il nuovo ‘caso Alaba’ per il Bayern Monaco. Al momento ci sono ancora due anni di contratto, ma nessun segnale di prolungamento, tutt’altro.

Calciomercato, caso Coman per il Bayern: Juve (e non solo) alla finestra

La società dovrà discutere del suo eventuale prolungamento con il papà-agente che ha preannunciato l’arrivo a Monaco di Baviera. Al momento l’ingaggio di Coman non è tra i più elevati del club e il calciatore desidera un riconoscimento anche economico. Ecco perché il suo ‘caso’ potrebbe diventare di quelli spinosi per il Bayern.

Di certo il 24enne piace a diversi club europei. La scorsa estate ci provò il Manchester United, così come il City avrebbe voluto inserirlo nella trattativa che ha portato Sané al Bayern Monaco. La situazione di Coman potrebbe diventare un’occasione anche per le italiane. In passato si era parlato di un possibile ritorno alla Juventus, ma anche il Milan potrebbe essere interessato: per i rossoneri Coman potrebbe diventare un ‘regalo Champions’, facendo i conti anche con l’interesse dell’Inter. Una volta superate le recenti problematiche societarie, i nerazzurri potrebbero progettare il grande colpo guardando proprio al possibile caso Coman.