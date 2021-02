Calciomercato.it ha raccolto delle informazioni sul futuro della panchina dei ducali

Nella serata di ieri è andata in scena al Bentegodi di Verona la partita tra Hellas e Parma. La squadra di Juric ha trionfato 2-1, ritornando alla vittoria dopo le sconfitte contro Roma e Udinese. Sta continuando invece il periodo nero, anzi nerissimo del Parma. Già arrivata la quarta sconfitta consecutiva e dal ritorno in panchina di D’Aversa e solo un punto conquistato. Una situazione che fa riflettere il neo-patron Krause e il ds Marcello Carli.

Calciomercato Parma, idea Zenga

Sono ore importanti in casa Parma: gli investimenti finora sono stati tanti, anche per giovani calciatori dai top club europei come Zirkzee. Ma la posizione in classifica mette l’allenatore in bilico e potrebbe avvenire il terzo avvicendamento in panchina. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, anche il profilo di Walter Zenga è stato proposto per risollevare le sorti dei crociati. All’ex allenatore del Crotone non spaventano le situazioni ‘drammatiche’ e infatti ha già dato il suo ‘sì’ a tornare, anche in Calabria. Il Parma ha però a stipendio già due allenatori, oltre D’Aversa anche Liverani.