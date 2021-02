Calciomercato.it ha intervistato Leonid Istrati, agente del talento moldavo Bodisteanu in forza al Viitorul e nel mirino di diversi e importanti club italiani. Si parla anche del Milan

Diversi e importanti club di Serie A, si parla anche del Milan, sono sulle tracce di Stefan Bodisteanu, talentuoso trequartista moldavo classe 2003 in forza ai rumeni del Viitorul. La conferma arriva dal suo agente, Leonid Istrati, in esclusiva a Calciomercato.it: “Lo seguono tanti club, italiani ma anche inglesi. A Stefan piacerebbe giocare in Serie A, nella migliore squadra possibile per lui. E sono sicuro che realizzerà il suo desiderio. È nato campione – ha aggiunto il procuratore – in una famiglia in cui i suoi genitori e nonni praticavano lo sport, suo padre è stato campione del mondo di wrestling…”.

Calciomercato Serie A, agente Bodisteanu a CM.IT: “Il suo ‘modello’ è Edin Hazard. Resterà al Viitorul fino a quando…”

Bodisteanu ha le vesti del ‘predestinato’, cresciuto nell’Academy Hagi è stato poi lo stesso ex fuoriclasse rumeno a farlo esordire nella prima squadra del Viitorul, fondata dallo stesso nel 2009: “L’Academy non è per tutti i calciatori fonte di ispirazione: il duro lavoro, la concentrazione, il coinvolgimento quotidiano di Gheorghe Hagi ha contribuito alla scelta di questo luogo, l’Accademia di Viitorul – ha sottolinea Istrati a Calciomercato.it – Hagi produce talenti, ha una reputazione imponente ed è normale che tutti i ragazzini vogliano essere come lui. Certo, Stefan ha alcune caratteristiche in comune con il suo idolo, è visto come un grande talento e la sua carriera sta crescendo rapidamente, ma ha ancora molto lavoro da fare per avvicinarsi al livello in cui ha giocato Hagi. Qual è il suo modello? Eden Hazard. A volte lo imita persino. Vuole essere come lui, ovviamente l’Hazard che è al top della forma…”.

Possibile futuro in Serie A, o comunque in un campionato europeo di grande prestigio, ma il presente di Bodisteanu si chiama Viitorul, dove ha la possibilità di maturare ulteriormente: “Non importa quando scade il contratto (nel 2022, ndr), il ragazzo resterà al Viitorul finché Hagi vorrà. Abbiamo totale fiducia in lui, Stefan andrà via quando sarà meglio preparato per questo importante salto“, ha concluso Istrati.