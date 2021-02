Calciomercato Juventus, vuole andar via | Concorrenza dalla Premier

La Juventus, attenta sul mercato, ha messo gli occhi su un calciatore in Germania: c’è la concorrenza dei club di Premier

La Juventus sta avviando un processo di ringiovanimento della rosa dalla scorsa stagione. L’arrivo di Andrea Pirlo ha convinto la dirigenza a operare sul mercato acquistando giocatori giovani, come per esempio Weston McKennie, ma anche Federico Chiesa. Nel 2019 era anche arrivato De Ligt dall’Ajax. Insomma, il ds Paratici ha le idee chiare su chi acquistare. Anche perché alcuni esuberi sono andati via, seppur in prestito come Rugani e Douglas Costa.

Con un tecnico giovane come Pirlo, alla prima esperienza in panchina, la Juve sta faticando in campionato. La distanza dall’Inter capolista è considerevole, però nelle Coppe le cose stanno andando meglio. E’ infatti arrivata la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli, e la finale di Coppa Italia che si disputerà nel mese di maggio contro l’Atalanta. Domani, invece, gli ottavi di Champions col Porto.

Juventus, occhi su Neuhaus in Germania

Secondo quanto riferito da ‘Sky Deutschland‘, Florian Neuhaus vuole lasciare il Borussia Moenchegladbach. Il centrocampista tedesco è un titolare della squadra di Marco Rose e questa stagione ha già giocato 29 partite tra Bundesliga, Champions e DFB Pokal, segnando 6 gol e siglando altrettanti assist. Ha un contratto in scadenza nel 2024, ma dalla Germania sostengono che Neuhaus voglia provare una nuova esperienza, per quanto il ‘Gladbach sia un club importante in patria.

Marco Rose a fine stagione approderà al Borussia Dortmund e c’è la possibilità che Neuhaus lo raggiunga in giallonero. Tuttavia, ‘Sky Deutschland‘ afferma che i suoi desideri sono diversi. Il tedesco, infatti, preferirebbe approdare in un club ancor più importante. Una delle big del calcio europeo, per intenderci. E in questo senso, la Juventus è una delle squadre interessate insieme al Manchester City e Liverpool. Concorrenza ardua, ma Paratici sembra avere le idee chiare su ciò che serva effettivamente alla squadra di Pirlo.