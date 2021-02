La Juventus da tempo segue la situazione di David Alaba, ma non è ovviamente la sola: in Spagna scrivono che l’austriaco avrebbe addirittura già effettuato le visite mediche

In un calciomercato con poche risorse molto dipenderà dalle idee e ovviamente dal tempismo con cui soprattutto i top club riusciranno ad assicurarsi i giocatori importanti che rappresentano un’occasione per la situazione contrattuale e la loro qualità. E soprattutto nella prossima estate saranno molti, in Spagna ci sono Messi e Sergio Ramos solo per citarne due, poi in giro per l’Europa troviamo Donnarumma, Aguero, Depay, Wijnaldum, Calhanoglu ma anche Di Maria e Thauvin. A questi, ovviamente, si aggiunge David Alaba che ha già annunciato la decisione di lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Niente rinnovo quindi per l’austriaco, che si candida a essere l’uomo forse più corteggiato in tutta Europa nei prossimi mesi. L’Inter a suo tempo è stata accostata, Barcellona e PSG idem ma soprattutto la Juventus e il Real Madrid sono i club a cui la corsa si è sostanzialmente ridotta. A essere in netto vantaggio però sono proprio gli spagnoli, che potrebbero invece perdere Sergio Ramos, anche lui in orbita bianconera. Una serie di incastri, di voci che si susseguono da tanto tempo, di accordi, richieste faraoniche da parte del numero 27 del Bayern Monaco che con i bavaresi ha vinto tutto, compreso il titolo di campione del mondo per club pochi giorni fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Verratti-Juventus | La bomba dell’ex agente

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | JUVENTUS-ZIDANE: affare possibile? Ecco Come Stanno Le Cose!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Alaba ha già fatto le visite con il Real Madrid

Secondo ‘Marca’, inoltre, David Alaba avrebbe già superato i test medici e fisici per il Real Madrid e quindi mancherebbe davvero solamente la firma sul contratto. D’altronde, con la chiusura del calciomercato di gennaio, si è aperto ufficialmente il periodo in cui – per regolamento – un calciatore in scadenza può già accordarsi nero su bianco con il suo nuovo club per la stagione successiva. I Blancos sono sempre stati in cima ai desideri di Alaba e il Real con lui farebbe un colpo eccezionale anche per la sua duttilità in campo visto che può giocare da centrale difensivo, terzino o centrocampista. Zidane avrebbe dato ovviamente il suo ok all’operazione, i prossimi giorni saranno decisivi per le ultime pratiche.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In Spagna, inoltre, parlano di accordo tra le parti già da diversi giorni, la Juventus è stata costretta quasi subito a registrare la direzione Bernabeu che stava percorrendo Alaba. La novità riportata dal quotidiano spagnolo è proprio nelle visite mediche addirittura già svolte, dunque in ‘gran segreto’, dall’austriaco classe ’92. Non ci sono ancora contratti firmati, ma il giocatore avrebbe già dato la sua parola, contraccambiata dal club, che il matrimonio si farà ed è solo una formalità. Con buona pace di Juventus, City, PSG, Chelsea e Liverpool.