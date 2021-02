Calciomercato Juventus, dalla Spagna: contatto con Zidane!

Calciomercato Juventus, ritorna in auge il nome di Zidane per la panchina: voci di contatto con il tecnico francese

La Champions League come strada maestra per il futuro e per la prossima stagione. E’ un fattore che accomuna sia la Juventus che il Real Madrid, che in Europa cercano di sostanziare le rispettive ambizioni. I bianconeri riprovano l’assalto alla principale competizione continentale per club, sperando che Pirlo riesca nella missione fallita nelle precedenti stagioni e aspettando il decollo definitivo del nuovo progetto. In Spagna, per Zidane potrebbe essere invece l’ultima possibilità per dare un senso alla stagione e salvare la sua panchina, a rischio nonostante ci sia ancora un anno di contratto con i ‘Blancos’. Ecco perché i destini tra Torino e Madrid tornano prepotentemente ad intrecciarsi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Zidane: la situazione

Secondo ‘El Chiringuito’, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la Juve e Zidane. Non è un mistero che i bianconeri auspichino il ritorno del francese, dopo l’esperienza da giocatore, così come non è un mistero che per il tecnico si tratterebbe di una destinazione gradita, ma non l’unica sul tavolo (si parla anche della nazionale francese per il suo futuro, con Deschamps che potrebbe a sua volta lasciare dopo l’Europeo). Sarebbe stato in particolare Pavel Nedved a prendere contatti con ‘Zizou’, su indicazione del presidente Agnelli, che a sua volta non ha mai interrotto il rapporto a distanza con il francese. C’è fiducia in Pirlo, nonostante qualche alto e basso di troppo (come la sconfitta a Napoli), ma a Torino si sa anche che questa potrebbe essere la grande occasione per portare sulla panchina un tecnico esperto e già con un curriculum europeo di tutto rispetto, viste le tre Champions vinte. Sarà insomma proprio la campagna europea, come detto, a decidere del particolare intreccio. Pirlo e Zidane lavorano per puntellare le rispettive panchine e per essere sicuri, a fine stagione, di rimanere dove sono, devono alzare il trofeo. Altrimenti, cambia tutto.