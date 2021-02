La posizione di Andrea Pirlo non corre rischia a stagione in corso ma al termine del campionato la Juventus potrebbe fare una valutazione

42 punti raccolti in 21 gare disputate in Serie A che producono al momento appena un quarto posto in classifica a ben 8 punti dalla vetta della classifica, con una partita da recuperare. È questo il quadro della Juventus di Andrea Pirlo che se in Champions e in Coppa Italia ha fin qui avuto un percorso positivo con i quarti di finale europei da primi nel girone e la finalissima di coppa nazionale da giocare contro l’Atalanta, lo stesso non si può dire per l’andamento in Serie A. Ronaldo e soci sono ben lontani dalle posizioni prospettate alla vigilia dell’inizio del torneo, e si fa sempre più complesso pensare di accorciare il gap con le prime dopo il KO di Napoli dell’ultimo fine settimana. Il nuovo progetto juventino affidato al giovane Pirlo per il momento non decolla e andranno tirate presto le somme.

Calciomercato Juventus, esame per Pirlo: destino da valutare

La Juventus ha subito una brutta battuta d’arresto durante la trasferta al Diego Armando Maradona perdendo così ulteriore terreno dall’Inter che ha conquistato la vetta della classifica. Il rischio di non portare a casa il decimo scudetto di fila è più concreto che mai con le milanesi al momento grandi favorite per la vittoria finale. Alla luce delle evidenti difficoltà di questa stagione della Juventus, la dirigenza piemontese, secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, valuterà se Pirlo sia davvero il candidato giusto ad occupare la panchina juventina anche la prossima stagione. Con questo scenario in vista, senza quindi lo scudetto, l’idea della Juventus passerebbe attraverso la ricerca di un allenatore di maggiori garanzie, portando così il club ad una vera e propria ricostruzione sportiva. Uno scenario complesso e difficile da pronosticare ad oggi dove al netto di tutto la compagine di Pirlo è ancora in lotta su tutti i fronti.