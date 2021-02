Stefano Pioli e tutto il Milan possono sorridere per il recupero di Ante Rebic. L’attaccante croato è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la trasferta di La Spezia

E’ cominciata la settimana che porta al derby in casa Milan. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo il pesante ko contro lo Spezia e la giornata di riposo di ieri, sono tornati ad allenarsi a Milanello.

La sfida con l’Inter può, però, aspettare, Donnarumma e compagni, infatti, sono chiamati ad affrontare giovedì sera, alle ore 18.55, la Stella Rossa, per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Dal campo di Milanello arrivano buone notizie: la pausa per Ante Rebic è infatti rientrata. L’attaccante croato era stato costretto a saltare la sfida contro i liguri per via di un trauma al tendine rotuleo sinistro, dopo una botta presa venerdì. L’ex Eintracht Francoforte ha svolta la seduta odierna con il resto del gruppo. Pioli può dunque contare su tutta la rosa, a parte Brahim Diaz che è però in fase di recupero.

Milan, occasione per Mandzukic

E’ presto per capire quali saranno le scelte di Pioli per la trasferta di Belgrado. E’ chiaro che si guarderà anche al derby di domenica sera. C’è tanta curiosità per vedere in campo dal primo minuto Mario Mandzukic, potrebbe davvero essere l’occasione giusta. Dovrebbero tornare titolari, inoltre, anche Tomori, Calabria e Tonali. La sensazione, poi, è che molti dei titolari che vedremo contro l’Inter, come Calhanoglu, Bennacer e Ibrahimovic, in Europa League dovrebbero giocare solo uno spezzo di gara.