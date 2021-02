Il Milan continua ad essere alla ricerca di un centrale difensivo: dalla Spagna rivelano che Maldini avrebbe messo gli occhi su Facundo Medina

Dopo diversi mesi, i rossoneri non si trovano più in vetta alla classifica della Serie A all’inizio di una nuova settimana. Contro lo Spezia è arrivata una sconfitta inattesa che, dopo la vittoria dell’Inter contro la Lazio, ha avuto risvolti ancora più dolorosi. I rivali cittadini, infatti, hanno sancito il sorpasso in campionato e si sono presi il primo posto in classifica proprio la settimana che precede il derby della ‘Madunina’. Domenica alle 15 al ‘Meazza’ si giocherà quello che si preannuncia come uno dei derby più caldi dell’ultima decade.

Dopo lo scontro Ibrahimovic-Lukaku in Coppa Italia, i due attaccanti si ritroveranno su un terreno da gioco per la prima volta. Inoltre, la compagine di Pioli avrà la possibilità di effettuare subito il controsorpasso. In caso di sconfitta, invece, i sogni di gloria del ‘Diavolo’ potrebbero essere infranti in maniera quasi definitiva. Insomma, il derby ha tutta l’aria di essere uno spartiacque decisivo per la lotta scudetto. La programmazione del Milan, però, non cambierà in base alla conquista del campionato o meno: l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League. Nel prossimo mercato estivo, poi, una delle priorità dei rossoneri sarà ancora la difesa: dalla Spagna rivelano che Paolo Maldini avrebbe messo gli occhi su un nuovo giocatore in Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, idea Facundo Medina per la difesa | Servono 10 milioni

Il Milan continua ad essere alla caccia di un difensore centrale. Nonostante le prestazioni di Tomori siano considerate convincenti nel capoluogo lombardo, il prezzo del suo cartellino è considerato ancora troppo alto. Ecco perché gli uomini di mercato rossoneri starebbero continuando a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, Maldini avrebbe messo gli occhi su Facundo Medina. Il centrale di Villa Fiorito, quartire natio di un certo Maradona, sta disputando una grande stagione con il Lens e avrebbe catturato le attenzioni del club meneghino.

Facundo Medina potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato. Nonostante sia legato da un contratto fino al 2024, infatti, il Lens potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Sempre secondo il portale spagnolo il Milan avrebbe già contattato l’entourage del difensore e la prossima estate potrebbe tentare l’affondo decisivo sul classe ’99.