Il Real Madrid non crede più in Marcelo. La prossima estate potrebbe essere arrivato davvero il momento dell’addio. Per il brasiliano possibile futuro alla Juventus ma serve un sacrificio sull’ingaggio

Marcelo non è più al centro del progetto del Real Madrid. Il terzino brasiliano, che il prossimo 12 maggio compirà 33 anni, ha giocato in stagione solamente dieci partite ( solo una in Champions League). Troppo poco per un calciatore che fino a poco tempo fa era considerato tra i difensori mancini più forti al mondo. Oggi Zinedine Zidane gli preferisce Ferland Mendy e un addio al termine della stagione, quando alla scadenza del contratto mancherà solo un anno, è davvero molto probabile.

In Spagna continuano a sostenere che il futuro di Marcelo dovrebbe tingersi di bianconero. Al Real Madrid – si legge su ‘Don Balon’ – hanno perso la fiducia nel brasiliano, lo stesso non si può dire per Cristiano Ronaldo, che punterebbe ad occhi chiusi sull’ex compagno di squadra. La storia ci insegna che operazioni del genere hanno avuto successo alla Juventus. Il paragone, non può che essere con un altro campione brasiliano, Dani Alves, che fu scaricato dal Barcellona, ma continuò da protagonista con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, colpo Marcelo: problema ingaggio

Pirlo avrebbe dato il suo consenso all’operazione ma per la fumata bianca va risolto un problema non da poco, quello dell’ingaggio. Marcelo, infatti, percepisce ben otto milioni di euro netti a stagione. Una cifra davvero alta, anche per un club come la Juventus. Il decreto crescita può certamente favorire l’affare e l’arrivo di un altro campione nel nostro campionato ma serve comunque uno sforzo da parte dello stesso Marcelo. Abbassarsi lo stipendio per riabbracciare l’amico Cristiano Ronaldo e continuare a vincere al suo fianco.

Calciomercato, rivoluzione Real Madrid

In casa Real Madrid si rischia di assistere ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto in difesa. In questi giorni vi abbiamo parlato della situazione legata a Sergio Ramos. Arrivano voci contrastanti in merito al suo futuro ma la realtà è che ad oggi non c’è ancora stata la firma sul contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e un addio si fa sempre più probabile. La Juve è tra le squadre che monitora con attenzione la situazione, così come il Psg. Andrà capito inoltre anche il futuro di Varane, che ha un accordo con il Real Madrid solo fino al 30 giugno 2022.