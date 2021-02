Dalla Spagna rilanciano di un possibile interesse della Juventus per il fenomenale Ansu Fati. Il Barcellona spara alto: potrebbe essere il dopo Ronaldo

Cristiano Ronaldo ieri non è riuscito ad andare in gol nella sfida persa contro il Napoli allo Stadio Maradona. Una gara che ha evidenziato alcune difficoltà offensive da parte della squadra allenata da Andrea Pirlo, che la prossima estate potrebbe puntare ad un super colpo. In particolare Paratici e soci dovranno capire il destino di CR7, che al momento ha il contratto in scadenza 2022 e per cui si sta parlando di un possibile rinnovo di un anno ulteriore con ingaggio spalmato. Al netto del futuro di Ronaldo però secondo quanto sottolineato da da ‘calciomercatonews.com’ e rilanciato dalla stampa iberica, la Juventus starebbe facendo un pensierino per la stella del Barcellona, Ansu Fati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, sogno Ansu Fati: il Barcellona spara alto

Come ribadito anche dalla Spagna da ‘Don Diario, il Barcellona sarebbe persino disposto a vendere Ansu Fati. L’infortunio della giovane stella blaugrana preoccupa abbastanza gli ambienti catalani al punto che potrebbero lasciarlo andare per paura di una futura ricaduta. La prossima estate, infatti, dalla Spagna potrebbero ascoltare eventuale offerte per Fati che è in scadenza di contratto nel 2022 con un opzione per altre due stagioni. La situazione societaria del Barcellona potrebbe comunque spingere il club a privarsi della propria stella che al momento ha una valutazione di mercato di non meno di 80 milioni di euro. Difficile nel caso pensare ad una convivenza con Cristiano Ronaldo, visti anche i costi elevatissimi dei calciatori, motivo per cui potrebbe assumere più i contorni dell’erede di CR7. Ansu Fati prima del brutto infortunio ha messo a referto 7 presenze in Liga, mettendo a segno 4 gol e fornendo un assist vincente, mentre in Champions ha collezionato un gol e tre passaggi decisivi in tre apparizioni. Numeri che in relazione al poco impiego causa problemi fisici lasciano ben intravedere l’enorme potenziale del ragazzo.