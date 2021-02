Calciomercato Inter, cessione a Bc Partners: ultimatum ai nerazzurri

Calciomercato Inter, prosegue la trattativa con il fondo Bc Partners per la cessione del club: ecco l’ultima data per accettare l’offerta

E’ un lunedì felice per l’Inter, che dopo la vittoria contro la Lazio si risveglia al primo posto in classifica, sorpassando il Milan. Un sorpasso arrivato in un momento mai così propizio, ad una settimana dal derby che potrebbe essere cruciale per la lotta scudetto. Ma sono giorni fondamentali anche fuori dal campo per la società nerazzurra, che prosegue nella trattativa per la cessione del club al fondo di investimenti Bc Partners.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: situazione insostenibile, scambio alla pari per Lautaro

Calciomercato Inter, offerta Bc Partners valida fino al 31 marzo

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sullo stato della trattativa. Il fondo britannico, terminata la due diligence, ha presentato la sua offerta ufficiale. Una proposta che per il momento il gruppo Suning non ha ancora accettato. La distanza tra la richiesta della famiglia Zhang e quanto offerto da Bc Partners è di circa 200 milioni di euro. Le contrattazioni per limare il tutto stanno proseguendo, ma gli inglesi non intendono aspettare in eterno. Avrebbero infatti imposto un ultimatum all’attuale dirigenza nerazzurra: l’offerta sarà valida fino al 31 marzo, dopodiché sarà ritirata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio e scambio clamoroso | Raiola in regia

E’ una data doppiamente fondamentale perché non scelta a caso: entro detto termine, infatti, i club europei dovranno anche dimostrare di essere in regola con i pagamenti per ottenere la licenza Uefa per la partecipazione alle coppe. A marzo, l’Inter ha anche spostato il pagamento della prima rata, da 10 milioni di euro, del cartellino di Achraf Hakimi. Insomma, nel prossimo mese e mezzo, la partita, dentro e fuori dal campo, vivrà momenti decisivi. Suning continua nella ricerca di altri finanziatori, per lasciarsi un’alternativa, e in tal senso si spiega la presenza degli ideogrammi cinesi sulle maglie, nel corso di Inter-Lazio, una scelta dovuta non soltanto alla celebrazione del capodanno cinese. Ma se i suoi sforzi non andranno a buon fine, dovrà accettare la proposta di Bc Partners.