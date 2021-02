Scenario clamoroso che coinvolge il calciomercato Inter. Raiola può portare via de Vrij e regalare ai nerazzurri l’erede di Samir Handanovic

Le difficoltà economiche e l’incertezza societaria che regnano in casa Inter potrebbero incidere anche in chiave calciomercato. Tradotto: costringere il club nerazzurro a privarsi di uno o più big nella prossima finestra estiva. Tra quelli a rischio addio figura anche Stefan de Vrij, pilastro della squadra allenata da Antonio Conte. Il tutto nonostante esista già un accordo di massima, come svelato dal suo agente Raiola, per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023.

Per ora non si è potuti andare alle firme proprio per il delicato momento che sta vivendo la società. Momento che però potrebbe indurre lo stesso Raiola, come riportato da ‘Interlive.it’, a guardarsi intorno per cercare una sistemazione top, migliore comunque lato sportivo ed economico per il suo assistito.

A tal proposito occhio al Paris Saint-Germain, alla ricerca di un centrale (bravo a impostare, come piace a Pochettino) da affidare a Marquinhos e col quale il potente procuratore vanta eccellenti rapporti. I parigini potrebbero mettere sul piatto una cinquantina di milioni – tutta plusvalenza per l’Inter, considerato che l’ex Lazio è stato preso a zero – oppure meno cash, diciamo 35-38 milioni più una contropartita. Magari Areola, visto che il Fulham potrebbe non esercitare il diritto di riscatto. Rappresentato pure lui da Raiola, il transalpino è ancora di proprietà del Psg e approdando in nerazzurro raccoglierebbe l’eredità di Samir Handanovic.