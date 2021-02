Anche il calciomercato estivo è destinato a vedere al centro gli scambi: in Spagna parlano di un possibile affare alla pari che vede al centro Lautaro Martinez

Le pochissime, per non dire nulle, risorse cash nel mondo del calcio hanno prodotto un calciomercato di soli scambi o per certi club di immobilità totale in entrata. È quello che è successo a tanti colossi europei come Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Manchester, Inter e Juventus in Italia. Anche in estate, però, i discorsi sembrano destinati a rimanere almeno simili. In nerazzurro c’è una situazione economica non propriamente florida, che ha portato più volte a parlare della possibile cessione dolorosa di un big.

Calciomercato Inter, Simeone vuole Lautaro Martinez: scambio con Joao Felix

In tal senso un’occasione suggestiva la potrebbe offrire addirittura Diego Simeone con Joao Felix. Il portoghese è uno dei talenti maggiori sul panorama europeo, che però con la maglia dell’Atletico Madrid non è mai riuscito a esprimersi a grandissimi livelli con continuità. Questo a causa del rapporto mai davvero sbocciato con il tecnico argentino, che predilige giocatori funzionali al suo gioco, a discapito dei calciatori con più qualità e un po’ più anarchici. La relazione non idilliaca tra i due, però, dura da diverso tempo e il portoghese non gradirebbe le richieste di sacrificio da parte del tecnico, da lui giudicate eccessive in quanto lo penalizzano poi in zona offensiva.

Per questo la situazione, come scrive ‘Don Balon’, sarebbe ormai diventata insostenibile e il Cholo starebbe pensando a uno scambio con l’Inter per Lautaro Martinez. Secondo il portale spagnolo, inoltre, l’argentino non si sentirebbe totalmente a suo agio con Antonio Conte, che gli preferirebbe di gran lunga Lukaku. A tal proposito, l’Atletico Madrid proporrebbe uno scambio alla pari con i nerazzurri tra Lautaro Martinez e Joao Felix, nonostante tra i due la valutazione sarebbe diversa. La chiave, sempre secondo il portale spagnolo, può essere proprio la volontà del Toro che farebbe pressione sulla dirigenza dell’Inter per andare via e firmare per l’Atletico. Simeone vuole giocatori che credano profondamente nella sua filosofia di gioco e Martinez sarebbe il prescelto.