Comunicato ufficiale del Borussia Moenchengladbach che annuncia il futuro del tecnico Marco Rose. Ripartirà dal Dortmund a fine stagione

Arriva una svolta improvvisa sull’asse Borussia Dortmund–Borussia Moenchengladbach. I ‘Fohlen’ hanno comunicato l’addio di Marco Rose a fine stagione. La prossima destinazione del giovane tecnico sarà proprio il BVB che nel frattempo era stato affidato a Edin Terzic come traghettatore al posto di Lucien Favre.

Borussia, cambio di panchina per Rose: andrà al Dortmund

La stesso Moenchengladbach ha infatti rivelato all’interno dell’annuncio della separazione da Rose che l’allenatore sarà alla guida del Borussia Dortmund a partire dalla prossima annata. Il ds Max Eberl ha svelato: “Abbiamo avuto molte discussioni tra di noi nelle ultime settimane sul futuro di Marco. Sfortunatamente, ora ha deciso che vorrebbe fare uso di una clausola nel suo contratto, che dura fino a giugno 2022, e passare al Borussia Dortmund in estate. Se le condizioni stipulate nel suo contratto saranno rispettate in tempo, non sarà più a nostra disposizione dopo la fine della stagione. Fino ad allora mobiliteremo tutte le nostre forze insieme a Marco per raggiungere i nostri obiettivi in ​​Bundesliga, Coppa DFB e Champions League “.

Rose vivrà quindi presto una nuova avventura con una big tedesca dopo aver fatto benissimo al Gladbach come certificano gli ottimi risultati degli ultimi anni. Intanto il Borussia è ancora in corsa in Champions League e il giovane e talentuoso allenatore sarà ancora in panchina per l’affascinante doppio confronto con il Manchester City di Pep Guardiola.