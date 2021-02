L’analisi della nostra redazione sull’episodio che ha visto protagonista Theo Hernandez in occasione di Spezia-Milan

Il Milan si lecca le ferite dopo la batosta sabato sera sul campo dello Spezia. Una sconfitta costata carissima alla squadra di Pioli, che perde il primato in classifica in favore dell’Inter dopo il tris rifilato dai cugini nerazzurri alla Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Grande attesa la prossima settimana per il derby di San Siro, con Theo Hernandez che avrebbe potuto saltare la stracittadina rischiando l’espulsione nella gara contro lo Spezia. La nostra redazione, sugli schermi di CMIT TV, ha analizzato l’episodio con protagonista il terzino francese nel consueto appuntamento del lunedì con la classifica senza VAR.