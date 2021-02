Comunicato ufficiale in merito alla sfida tra Borussia Moenchengladbach e Manchester City che non si giocherà in Germania

La situazione legata al Covid rimane altamente preoccupante in tutta Europa ed anche la Champions League ne subirà gli effetti a causa delle restrizioni che alcuni paesi, come la Germania, stanno effettuando. Dopo Lipsia-Liverpool, anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City si giocherà in altra sede rispetto a quella originariamente prevista.

La sfida non si disputerà più al Borussia Park, ma gli uomini di Guardiola e la compagine teutonica si daranno battaglia sul campo neutro della “Puskas Arena” di Budapest il 24 febbraio. A confermarlo un comunicato ufficiale della UEFA riportato anche dal sito del Manchester City.