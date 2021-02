Sconfitta ed amaro in bocca per il Milan che con il KO contro lo Spezia fa scattare un campanello d’allarme. Tifosi furiosi sui social

Piovono bocciature in casa Milan dopo la sconfitta di ieri sul campo dello Spezia. Un 2-0 senza appello che ha esaltato la squadra di Vincenzo Italiano, capace di esprimere un gioco rapido, veloce e spettacolare in grado di mettere alle corde i rossoneri per praticamente tutta la sfida. Ibra e soci non hanno mai impensierito in modo significativo Provedel e al contempo hanno subito tanto la vena dei liguri padroni di casa guidati dall’ex Saponara e da un Agudelo in serata di grazia. Non sono mancate dunque le critiche anche per la capolista e nello specifico per alcuni calciatori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan disastroso: da Calhanoglu a Hernandez, le critiche dei tifosi

Nel mirino della critica ci sono finiti in parecchi dopo il KO conto lo Spezia. Su tutti Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e Alessio Romagnoli. Il terzino sinistro francese è apparso ancora una volta in calo e le sue prestazioni più in generale non rispecchiano da un po’ di tempo il reale valore del ragazzo, in discesa dalla sconfitta con la Juventus. Ha patito tanto il rientro dopo i recenti problemi anche Calhanoglu che è apparso lento, impacciato e macchinoso incappando in una vera e propria serata storta. Non sono mancate le critiche inoltre anche per capitan Romagnoli con i tifosi che hanno attacco duramente tutti e tre i loro campioni.

Lo schema è semplice: annulli #TheoHernandez e vinci#SpeziaMilan — Giuseppe Manganaro (@GiuMang81) February 13, 2021

#SpeziaMilan Sarà un motorino sulla fascia, un top, però #TheoHernandez non è la prima volta che perde palla e prendiamo gol 😤 — Enzoard76 (@enzoard76) February 13, 2021

Sono entrati in porta con il motorino,

dopo aver rubato palla al solito campionissimo tale #TheoHernandez

Un sopravvalutato picchiatore.#SpeziaMilan — Massimo (@maxbunker) February 13, 2021

I punti che #Theo Hernandez ha fatto guadagnare al #Milan, con le sue galoppate prepotenti, sono tanti. Quelli che ha dilapidato, perdendo palloni e avversari per troppa flemma, troppa sufficienza, altrettanti. Come stasera, contro #Agudelo. Va detto.#SpeziaMilan — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 13, 2021

Oggi la fase offensiva era fatta solo di lanci lunghi. Tutti imprecisi oppure con Ibra isolato. Calhanoglu come se non ci fosse. — BONERISMO (@MatttACM) February 13, 2021

Romagnoli si deve sedere per un pò, va schierato tomori.

Dalot e calhanoglu i più imbarazzanti oggi. — Antonio (@AntoXIII) February 13, 2021