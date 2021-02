Gasperini ha analizzato il momento della sua Atalanta dopo la vittoria sul Cagliari

Felice per la vittoria della sua Atalanta contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune parole a fine gara: “L’episodio del rigore poteva cambiare la partita ma per fortuna c’è il Var. Partita difficile, sono tutte complicate. Il Cagliari è forte, nel secondo tempo ci abbiamo provato tanto, abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo – spiega a ‘Sky Sport’ – Se non veniva fuori la giocata di Muriel era difficile vincere la partita. Luis ha giocato più di tutti, è presente in tutte le partite. A inizio stagione ho perso del tempo perché dovevo provare anche giocatori appena arrivati. Dopo Muriel non ha più saltato una partita”.

Gasperini ha proseguito la sua disamina: “Romero? Stiamo parlando di un giocatore che ha mezzi importanti, è stato preso dalla Juventus. E’ giovane e con possibilità di miglioramento notevoli. Bisogna stare sempre un po’ attenti con lui per esempio su alcuni atteggiamenti. Oggi ha preso un’ammonizione assurda, ogni tanto prende dei cartellini un po’ troppo gratuiti. Oggi ha giocato non da centrale ma da centrodestra, ha ancora margini ma non ancora la convinzione. Credo che il prossimo anno possa avere un’evoluzione importante”.

REAL MADRID – “Conto alla rivescia? Da domani sì. Domenica abbiamo la partita col Napoli, poi mercoledì il Real Madrid. Una partita per noi di grandissimo prestigio, la Champions non possiamo pensare di vincerla ma da qui possiamo trarre qualcosa, ne esci più ricco. E’ la manifestazione più prestigiosa. Per noi è importante crescere ogni volta”.