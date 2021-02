Napoli-Juventus, Agnelli e De Laurentiis diventano alleati! I dettagli

Dopo la vicenda della partita di andata e i successivi ricorsi tra le due società, ora Agnelli e De Laurentiis sono alleati sul fronte diritti TV. I dettagli

Napoli e Juventus tornano a sfidarsi anche in campionato, per la prima volta in stagione dopo la Supercoppa e la mancata disputa della gara di andata. Partita che ha lasciato strascichi e polemiche importanti tra i due club, e che non ha ancora una data utile per il recupero, ma sembra comunque essere ormai alle spalle. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Agnelli e De Laurentiis, sono ora alleati sul fronte diritti TV, sulla stessa posizione di Lotito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Napoli e Juve, ora Agnelli e De Laurentiis sono alleati: ecco il motivo

Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, scrive nel suo editoriale: “O meglio, più che invertite, le parti sono stranamente convergenti su temi che l’autunno scorso li vedevano dalla parte opposta, ovvero favorevoli ai fondi d’investimento e al canale della Lega Serie A: oggi sono entrambi sulla stessa linea di Lotito, contrari a investitori esterni e poco interessati a Lega channel. Ma così va il mondo del calcio, degli umori e degli squilibri, da noi”.