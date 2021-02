Calciomercato Milan, dalla Spagna: Benzema per il dopo Ibrahimovic

Dalla Spagna rivelano che il Milan avrebbe sondato il terreno per Benzema: il francese potrebbe essere l’erede di Ibrahimovic

In maniera forse inconsapevole, nello scorso mercato di gennaio il Milan ha mutuato una formula che si sta rivelando vincente. Ad un gruppo di giovani talenti incostanti e con problemi ad imporsi a livello caratteriale è stato aggiunto Ibrahimovic. Lo svedese, come raccontato ormai in tutte le salse, ha saputo far scattare la molla nella testa dei giovani rossoneri. Maggiore consapevolezza, più fiducia e temperamento: queste sono solamente alcune delle qualità che la sola presenza di Zlatan ha saputo aggiungere al Milan.

Questa svolta nella testa dei giocatori, unita all’eccezionale lavoro svolto da Stefano Pioli in panchina, ha portato i rossoneri ad essere in testa alla classifica della Serie A. Non solo, la sicurezza raggiunta dal Milan è talmente alta che ha saputo fare a meno di Ibrahimovic per larghi tratti della stagione. La politica del club meneghino per i prossimi anni, verosimilmente, rimarrà la stessa: Maldini e Massaro continueranno a puntare sui giovani, ai quali verrà affiancato una stella di grande carisma. Dalla Spagna rivelano che il ‘Diavolo’ avrebbe sondato il terreno per un top player del Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, sondaggio per Benzema | Può essere il dopo Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, il Milan avrebbe fatto un primo sondaggio con il Real Madrid per Karim Benzema. Il destino dell’attaccante francese sembra essere quello di lasciare la capitale iberica ed il numero ‘9’ di Zidane potrebbe essere la risposta ad una delle incognite più grandi che si presentano davanti ai rossoneri. Chi prenderà il posto di Ibrahimovic quando lascerà Milano in via definitiva? Il centravanti di origini algerine potrebbe essere la risposta giusta. Benzema è stato per molti anni fra i migliori tre centravanti di manovra nel mondo e, anche adesso, rimane un giocatore di assoluto livello.

Qualora dovesse lasciare il Real Madrid, arrivare a Benzema non sarà una passeggiata per il Milan. Sull’attaccante francese ci sono molte squadre, si è parlato molto anche di un interessamento della Juventus, ed ha un ingaggio molto importante. A livello economico sarebbe un’operazione complessa, che richiederebbe un esborso notevole per un giocatore di età avanzata. Le straordinarie qualità di Benzema, però, potrebbero portare la dirigenza meneghina a fare un eccezione come nel caso di Ibrahimovic. Al momento, in ogni caso, si tratterebbe solamente di un sondaggio e l’operazione appare altamente improbabile.