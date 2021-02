Calciomercato Serie A, le spese del 2020/2021: Juventus davanti all'Inter

Calciomercato Serie A, gli acquisti della stagione 2020/2021: guida la classifica delle spese la Juventus, seguono Inter e Napoli

In una stagione calcistica fortemente condizionata in campo e fuori dall’emergenza coronavirus, la Serie A non è rimasta a guardare, anzi. I club italiani hanno cercato di investire molto sul calciomercato, nonostante la congiuntura sfavorevole. Per l’annata 2020/2021, considerando sia la sessione di trasferimenti estiva che quella invernale, le squadre italiane hanno speso per gli acquisti dei calciatori 855,98 milioni di euro. Risultando, in questo, seconde soltanto alla Premier League, che è riuscita a spendere l’impressionante cifra di 1,5 miliardi di euro. Vediamo, nel nostro campionato, come si sono mosse le ‘sette sorelle’.

Calciomercato Serie A, Juventus ‘regina’ delle sette sorelle: e i due colpi top sono del nostro campionato

La Juventus è in testa in questa speciale classifica, con una cifra spesa complessiva di 128,2 milioni di euro. I bianconeri vantano anche l’acquisto più costoso della stagione in corso, quello di Arthur, valutato 72 milioni. Il secondo, a poca distanza, è Osimhen del Napoli, valutato 70 milioni. Proprio gli azzurri, per via dell’acquisto del nigeriano, sono sul podio della speciale classifica con 73,5 milioni spesi. In seconda piazza, c’è l’Inter, che ha fatto cifra tonda: 100 milioni esatti. Quarta posizione per l’Atalanta (60,8 milioni), che sopravanza di pochissimo la Roma (60,8 milioni). Decisamente più staccate Milan e Lazio, che sono andate al risparmio, privilegiando oltretutto operazioni in prestito o a titolo gratuito. 28,48 milioni spesi dai rossoneri, 27,5 milioni per i biancocelesti. Di seguito, sempre facendo riferimento ai sette ‘top club’ del nostro campionato, il report di tutte le operazioni principali.

JUVENTUS

Arthur (72 milioni); Rovella (18 milioni); Mandragora (10,7 milioni); Chiesa* (10 milioni); Morata* (10 milioni); McKennie* (4,5 milioni); Gori (3 milioni)

INTER

Hakimi (40 milioni); Barella** (28 milioni); Sensi** (20 milioni); Pinamonti (8 milioni); Males (2,5 milioni); Kolarov (1,5 milioni); Sanchez; Vidal; Darmian*

NAPOLI

Osimhen (70 milioni); Bakayoko* (2 milioni); Candellone (1,5 milioni)

ATALANTA

Pasalic** (15 milioni); Miranchuk (14,5 milioni); Maehle (11 milioni); Lammers (9 milioni); Muratore (7 milioni); Romero* (2 milioni); Kovalenko* (700mila euro); Depaoli* (600mila euro); Mojica* (500mila euro); Piccini*; Pessina (fine prestito)

ROMA

Veretout (16 milioni); Smalling (15 milioni); Mancini** (13 milioni); Carles Perez (11 milioni); Kumbulla* (3 milioni); Mayoral* (2 milioni); Reynolds* (100mila euro); El Shaarawy; Mkhitaryan; Pedro

MILAN

Tonali* (10 milioni); Rebic** (5 milioni); Hauge (5 milioni); Saelemaekers** (3,5 milioni); Kjaer (3,5 milioni); Tatarusanu (500mila euro); Meitè* (500mila euro); Kalulu (480mila euro); Diaz*; Dalot*; Tomori*; Mandzukic

LAZIO

Muriqi (18,5 milioni); Fares (8 milioni); Hoedt* (1 milione); Reina; Escalante; Akpa Akpro; Musacchio; Andreas Pereira

*giocatori in prestito

**in squadra già nella scorsa stagione e successivamente riscattati