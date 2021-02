In tempi di crisi, il calciomercato si muove soprattutto alla ricerca delle occasioni, Juventus e Milan non sono certo da meno

La ricerca quasi ossessiva dei parametro zero è ormai da anni un punto cardine del calciomercato e la Juventus è senza dubbio una delle squadre che ha fatto maggiormente ricorso all’ingaggio di giocatori liberi da vincoli contrattuali. Gli ultimi esempi in tal senso rispondono ai nomi di Emre Can, Rabiot e Ramsey, per i quali sono stati tuttavia spesi diversi soldi per i famosi “oneri accessori”. La pandemia Covid ha provocato conseguenze disastrose anche nei conti delle società calcistiche che, più che in passato, cercheranno nelle prossime sessioni di mercato di accaparrarsi giocatori gratis o con un solo anno di contratto. Non a caso, bianconeri e Milan stanno osservando con grande attenzione le ultime indicazioni provenienti dalla Spagna sul fronte Isco, pallino di Pirlo. Come detto, grazie al decreto crescita l’ingaggio da 6,5 milioni di euro non rappresenterebbe un problema, ma c’è anche un’altra buona notizia per le squadre italiane.

Calciomercato Juventus e Milan, addio Isco: il Real ha deciso

Secondo ‘Don Diario’, infatti, il Real Madrid avrebbe preso una decisione radicale sul fantasista andaluso. Viste le difficoltà di ottenere i 15-20 milioni richiesti a gennaio per l’ex Malaga, in scadenza a giugno 2022, la dirigenza spagnola è pronta a considerare anche la rescissione contrattuale con un anno di anticipo. Una soluzione, questa, che consentirebbe al calciatore di partire a parametro zero. Buone notizie, dunque, ma solo su questo fronte. Seguito anche dall’Everton e dal Manchester City, il ventottenne ex Malaga già lo scorso mese ha preso contatti concreti con il suo ex allenatore, Lopetegui, per tentare di forzare la mano al Real in ottica Siviglia. Nulla di fatto, tuttavia, con Monchi che ha poi virato con forza sul Papu Gomez. La stima reciproca è destinata tuttavia a produrre un nuovo tentativo in estate, chissà se Cristiano Ronaldo riuscirà a riabbracciare il suo ex compagno di squadra.