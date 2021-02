Liverpool, sempre più difficile la permanenza di Georginio Wijnaldum: l’olandese può liberarsi a zero, Inter e Juventus alla finestra

Sembra essere sempre più lontano da Liverpool il futuro di Georginio Wijnaldum. Non solo dai ‘Reds’, ma anche dalla stessa Premier League. Il contratto del centrocampista olandese è in scadenza a fine stagione, ma il rinnovo pare essere sempre più un miraggio. Wijnaldum è uno dei pregiati pezzi del mercato a costo zero e pare davvero difficile continuare a vederlo nella rosa di Klopp. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter e Juventus, Wijnaldum sempre più lontano da Liverpool

Dal Merseyside filtra infatti grande pessimismo in merito ad un possibile rinnovo dell’olandese classe 1990 cresciuto nel Feyenoord. Lo riferisce il ‘Times’, che sottolinea come la firma sul nuovo contratto sembra essere sempre più difficile e il futuro del giocatore sempre più lontano dalla terra inglese. Klopp lo stima molto e continua ad includerlo a pieno nel proprio progetto tecnico, ma nonostante questo la firma sembra davvero lontana. Dopo l’esperienza in patria e oltremanica, Wijnaldum potrebbe decidere di affrontare una nuova sfida in un altro campionato. Inter e Juventus sono particolarmente vigili sulla situazione. Il centrocampista rappresenterebbe un innesto importantissimo, in grado di portare muscoli, qualità, dinamismo e duttilità. Un mix perfetto che innalzerebbe notevolmente il valore e la qualità della rosa sia nerazzurra che bianconera.

Attenzione però alla pista Barcellona. I catalani sembrano essere i favoriti nella corsa al giocatore. Koeman, che alla guida della nazionale olandese ha spesso dato a Wijnaldum la fascia di capitano, è un grande estimatore del centrocampista e vorrebbe averlo a disposizione in Spagna. Ecco perché le possibilità che il giocatore possa decidersi di accasarsi in terra catalana sono alte. Nonostante le difficoltà del club, risulterebbe comunque molto complesso dire no al Barcellona, che è il club che anche in passato ha più insistito per fare in modo che il 31enne potesse cambiare maglia.