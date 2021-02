Nervi tesi in Lega Serie A. Acceso scontro tra Enrico Preziosi, patron del Genoa, e Stefano Campoccia avvocato nonché vice-presidente dell’Udinese

Nervi tesi oggi in Lega. Stando alle informazioni raccolte dall’inviato di Calciomercato.it, c’è stato un acceso confronto faccia a faccia tra il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, e l’avvocato nonché vice-presidente dell’Udinese, Stefano Campoccia.

A quanto pare lo ‘scontro’ è scoppiato proprio in merito alle proposte presentate dai fondi di private equity per la media company della Lega Serie A. Tema all’ordine del giorno oggi in Lega era comunque quello relativo all’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024, che al momento vede in vantaggio la piattaforma streaming Dazn rispetto a Sky.