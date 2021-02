Inter, l'allenatore attacca Suning | "Meritavo rispetto"

Attacco dell’allenatore verso Suning: il proprietario dell’Inter è in difficoltà economica e dovrà affrontare l’addio del tecnico

Il futuro dell’Inter è tutt’altro che stabile, considerando i problemi economici che sta avendo Suning. Ne ha parlato anche il giornalista Gian Luca Rossi ai microfoni di CMIT TV, spiegando che: “Conte il prossimo anno non ci sarà più e l’Inter tornerà a 20 punti dalla Juventus. Andiamo verso un ridimensionamento, lui si è sentito preso in giro dalla dirigenza”. Parole dure verso la proprietà nerazzurra, che anche nel calciomercato invernale non è intervenuta per rinforzare la squadra, in lotta per lo scudetto e ancora in corsa in Coppa Italia.

Suning, però, oltre all’Inter ha anche il Jiangsu FC, che come il club italiano sta vivendo un momento di estrema difficoltà. E’ arrivata da poco la conquista del primo campionato cinese, ma le cose non sono migliorate, anzi. Sono infatti arrivate le dimissioni dell’allenatore Cosmin Olaroiu, fresco vincitore di titolo e che ha avuto parecchio da ridire su come la società si è comportata nei suoi confronti e della squadra.

Inter, l’attacco a Suning di Olaroiu

Cosmin Olaroiu ha deciso di rescindere il suo contratto con lo Jiangsu FC. Il tecnico rumeno si è poi sfogati ai microfoni di ‘TelekomSport‘: “Sono dispiaciuto per i tifosi e per i giocatori, a cui sono legato. Io e lo staff non volevamo giungere a questa conclusione, ma ci aspettavamo più rispetto dallo Jiangsu Suning per i risultati raggiunti“. Ma non è finita qui. Olaroiu non ha solo parlato dei motivi del suo addio, ma anche di cos’è successo dopo la conquista del campionato.

Di seguito, le dichiarazioni dell’allenatore: “Sono deluso, molto deluso. Dopo aver vinto il titolo, oltre a chi ha partecipato, ho ricevuto solo un messaggio da parte del presidente tramite il suo segretario. Un messaggio in cui diceva ‘complimenti’ e basta. Nessuno del club ne ha fatti, e qui sto parlando dei proprietari. Non ci sono state celebrazioni o feste. Niente”. L’allenatore, riferisce il portale, ha lasciato la squadra cinese per i problemi economici della società, che si sono riversati anche sui relativi pagamenti. Ha infatti lasciato anche Alex Teixeira, giocatore più talentuoso della rosa.