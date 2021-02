Gian Luca Rossi parla della panchina dell’Inter a CMIT TV e spiega che i nerazzurri potrebbe ritrovarsi senza Conte e vedere sfumare Allegri

Dopo l’eliminazione dalla coppa Italia per l’Inter di Antonio Conte è rimasto un unico obiettivo: lo scudetto. I nerazzurri in campionato sono al secondo posto, dietro al Milan, e in caso di mancato sorpasso si prefigura lo spettro del fallimento sul tecnico salentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Icardi e Wanda Nara scatenano i tifosi bianconeri

Intanto intervenuto a CMIT TV, il giornalista Gian Luca Rossi parla del futuro dei nerazzurri che potrebbero separarsi da Conte e ritrovarsi senza Allegri, da tempo indicato come la prima scelta in caso di cambio in panchina.