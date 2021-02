La sfida tra Juventus e Inter sbarca sui sociale vede protagonisti anche Mauro Icardi e Wanda Nara: tifosi bianconeri scatenati

Juventus-Inter non finisce e in campo scendono in campo anche Mauro Icardi e Wanda Nara. La partita di ieri, semifinale di ritorno di coppa Italia che ha visto i bianconeri conquistare il pass per l’atto conclusivo della competizione, ha lasciato non pochi strascichi. Il battibecco in campo tra Conte e Bonucci, quello tra panchina e tribuna tra Conte e Agnelli sono diventati argomento di dibattito, ma c’è anche un altro tema che sui social è diventato dominante.

Sono i like che Icardi, ex capitano dell’Inter, ora attaccante del Paris Saint-Germain, ha distribuito ai post di festeggiamento dei calciatori della Juventus. Da quello di Cristiano Ronaldo al post di Dybala, il ‘mi piace’ di Icardi è diventato l’anello di congiunzione provocando – neanche a dirlo – la reazione dei tifosi. Entusiasti quelli bianconeri, che sognano già un approdo a Torino dell’argentino, inviperiti quelli nerazzurri, che hanno mal digerito già in passato i vari approcci tra l’ex numero 9 interista e la ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Icardi festeggia la vittoria sull’Inter: indizio sul futuro?

A dare ulteriore linfa alle polemiche ci ha pensando anche Wanda Nara, moglie e agente di Icardi. Sempre su Instagram ha pubblicato una foto con sullo sfondo un paesaggio innevato e lei vestita di nero. L’immagine è accompagnata dalla frase: “Oggi tutto bianco e io di nero”. Il riferimento al bianco e nero, colori della Juventus, non è passato inosservato e così, ancora una volta, i tifosi si sono scatenati nei commenti.

Di certo il legame tra Juventus e Icardi non è cosa di oggi. L’attaccante argentino è da tempo accostato alla società bianconera e all’epoca della rottura con l’Inter sembrava che la Juve fosse la destinazione sicura. Affare poi sfumato ma non certo l’interesse del club piemontese che la prossima estate dovrà intervenire anche in attacco, al di là di quel che sarà il futuro di Dybala. Per questo si può ipotizzare un ritorno di fiamma, ma intanto resta la certezza: i like di Icardi che fanno sognare gli juventini e imbestialire gli interisti.