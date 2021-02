Romelu Lukaku ieri ha deluso contro la Juventus. Inter fuori dalla Coppa Italia e critiche al centravanti belga sui social

Annullato da de Ligt e Demiral. Serata no per Romelu Lukaku ieri sera contro la Juventus, con l’Inter eliminata anche dalla Coppa Italia dopo la Champions League. Non è sono bastati sacrificio e sportellate con i difensori avversari: il belga non ha inciso come desiderava Conte e come si aspettavano i tifosi nerazzurri. Lukaku non è praticamente andato al tiro, non riuscendo a fare la differenza dopo aver saltato per squalifica la gara d’andata. Conte lo ha difeso in conferenza stampa al termine della sfida: “Lui e Lautaro lavorano e stanno crescendo insieme alla squadra. Hanno ampi margini di miglioramento entrambi.

Inter, Lukaku ancora a secco contro la Juventus. Il tabù continua: il belga bersaglio delle critiche

La ‘Vecchia Signora’ resta comunque un tabù per il goleador belga. L’ex Manchester United ancora a secco con la Juventus: 5 partite (quattro con l’Inter e una con la squadra inglese) zero reti e nessun assist a referto per il colosso classe ’93. Lukaku viene ripreso sui social dai supporters interisti e non, che puntano il dito contro la scarsa vena realizzativa dell’attaccante nelle sfide che contano. Alcuni, ne mettono in dubbio anche la bontà dell’operazione dell’estate 2019 quando il club di Suning lo strappò proprio alla Juve dallo United: “Prima o poi qualcuno ammetterà che i 74 milioni per Lukaku sono il peggior investimento mai visto nel mercato italiano. E no, i gol non contano tutti allo stesso modo”, si legge in uno dei tanti messaggi postati sui social.

#JuveInter Prima o poi qualcuno ammetterà che i 74M per #Lukaku sono il peggior investimento mai visto nel mercato italiano. E no, i gol non contano tutti allo stesso modo. — Gfvjtdj (@Ghfruxzb) February 9, 2021



Non bastano 20 gol in tutte le competizioni stagionali: l’Inter deve dire addio anche alla Coppa Italia dopo la Champions, con Lukaku che adesso deve caricarsi sulle spalle la squadra nerazzurra nella corsa scudetto, unico obiettivo rimasto per salvare la stagione dell’undici di Conte.