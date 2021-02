Concorrenza internazionale per Pobega, talento del Milan in prestito allo Spezia, Maldini ha deciso di tenerlo in rossonero

Tutti pazzi per Tommaso Pobega, futuro sposo del Milan. Il centrocapista italiano classe 1999, nella stagione in corso, si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia, dove la scorsa estate è approdato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei milanesi. Due assist e tre gol il bottino racimolato finora in Serie A, dove non mancano gli estimatori così come all’estero, specialmente in Premier League. La dirigenza rossonera dovrà dunque decidere se trattenerlo o meno integrandolo nella rosa di Pioli per il prossimo anno.

Su Pobega già da tempo, riporta ‘Tuttosport’, ci sono gli interessi dei club di Premier League (Leicester e Leeds su tutti) oltre all’Eintracht in Bundesliga. Tuttavia, nonostante il Milan possa facilmente incassare tra i 10 e i 12 milioni per il suo cartellino, nessuno vorrebbe lasciarlo partire, ricordando anche il rammarico per l’addio di Locatelli, oggi stella del Sassuolo. Soprattutto con l’eventuale approdo alla prossima Champions League, il Milan avrebbe la forza di trattenere i suoi migliori calciatori e prospetti senza fare cessioni importanti. In questa ottica, Pobega potrebbe essere integrato in rosa per iniziare a ritagliarsi il suo spazio.

Il centrocampista è seguito costantemente dagli osservatori del Milan e questo accadrà specialmente sabato sera, quando i rossoneri sfideranno propio lo Spezia in Liguria per la ventiduesima giornata di campionato. Tommaso Pobega, concludendo, sarebbe un elemento prezioso anche per la futura lista delle competizioni Uefa, essendo cresciuto nelle giovanili milaniste.