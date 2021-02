La crisi economica derivante dall’emergenza Covid attanaglia anche i club stranieri e due vecchi obiettivi di Inter, Milan e Roma sono sul mercato

Il calciomercato di gennaio terminato poco più di una settimana fa ha reso ancora più evidenti i limiti di manovra di dirigenti e operatori di mercato nell’imbastire acquisti a titolo definitivo. L’arte del prestito o dello scambio con plusvalenza ha così avuto la meglio, interrompendo sul nascere i voli pindarici dei tifosi che sognavano rinforzi importanti nella corsa scudetto. Inter e Juventus, ad esempio, non hanno fatto operazioni in entrata per l’immediato, al contrario del Milan che con prestiti e parametri zero si è garantiti tre rinforzi a basso costo. La Roma è stata una delle più attive, ingaggiando El Shaarawy e Reynolds. Proprio le squadre appena citate potrebbero guardare con interesse alle ultime notizie provenienti dalla Germania.

Calciomercato, il Bayer vende Alario e Bailey

Secondo ‘Bild Sport’, infatti, il Bayer Leverkusen avrebbe deciso di mettere sul mercato due calciatori seguiti in tempi più o meno recenti dalle milanesi e dai giallorossi. Si tratta di Lucas Alario e di Leon Bailey. Attaccante centrale con il contratto in scadenza a giugno 2022, in caso di mancato rinnovo il primo potrebbe partire a cifre davvero vantaggiose e per questo è finito anche nel mirino di squadre inglesi e spagnole. Diverso il discoro per l’ala jamaicana che, nonostante il periodo di crisi, viene ancora valutato dal club delle aspirine almeno 40 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori dalla portata anche di club importanti, a men che il suo acquisto non sia finanziato da alcune cessioni importanti.

Calciomercato, i numeri di Alario e Bailey

A secco di gol dal 13 dicembre del 2020, l’ex River Plate ha però collezionato otto gol in sedici partite di Bundesliga, ma il bilancio complessivo sale a dodici reti considerando tutte le competizioni. Uno in più rispetto a Bailey che può vantare però anche nove assist complessivi in questa stagione. Munito di passaporto italiano, Alario in passato è stato seguito anche dalla Sampdoria, ma il Bayer fu più lesto di tutti versando nelle casse del River più di 20 milioni di euro.