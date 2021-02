La gara di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea si dovrebbe giocare in campo neutro, Verona e Udine le ipotesi italiane

La pandemia da Coronavirus continua a influenzare il mondo del calcio. Dopo lo spostamento su campo neutro di Borussia-Manchester City, anche la gara Atletico Madrid-Chelsea dovrebbe cambiar sede a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. L’Atletico di Simeone, secondo le informazioni del giornalista Antonio Ruiz riportate da ‘Tiempo de juego’, già avrebbe notizie sulla mancata disputa al Metropolitano.

La prima sede tra quelle opzionate per la disputa in campo neutro sarebbe il campo di Bucarest. Altre possibilità, invece, portano in Italia, con Verona e Udine come alternative. La sfida è in programma il prossimo 23 febbraio alle ore 21.