Champions ed Europa League, campo neutro | Alcune gare in Italia

L’Italia potrebbe ospitare alcune gare di Champions ed Europa League come campo neutro: Benfica-Arsenal potrebbe giocarsi all’Olimpico

La situazione pandemica legata al Coronavirus rimane preoccupante in tutta Europa e, per questo, la UEFA potrebbe essere costretta a prendere misure drastiche. A breve, infatti, inizierà la fase ad eliminazione diretta di Champions ed Europa League. Il massimo organo europeo sta valutando la possibilità di giocare alcune gare in campo neutro, in modo da garantire il massimo della sicurezza per giocatori, staff tecnici e tifosi.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’Italia potrebbe essere una delle sedi dei suddetti campi neutri. In particolare, la sfida tra Benfica ed Arsenal di Europa League potrebbe giocarsi allo Stadio Olimpico di Roma. In contemporanea, infatti, i giallorossi saranno impegnati con la trasferta lusitana contro il Braga. Per Real Sociedad-Manchester United, invece, potrebbe essere scelta Torino come sede neutrale. Al momento non ci sono ancora ufficialità al riguardo, ma questa rimane una possibilità concreta.