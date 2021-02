Come anticipato ieri da Calciomercato.it, nella giornata di oggi l’agente di Veretout era a Trigoria per incontrare Tiago Pinto: le ultime

In casa Roma si lavora per dimenticare la sconfitta di Torino. Contro la Juventus, nonostante una prova positiva a livello di gestione della gara, non sono arrivate molte occasioni da rete per i giallorossi. Paulo Fonseca per riuscire a sopperire a questa pecca, ora potrà contare anche sul recuper di Edin Dzeko e sull’inserimento di Stephan El Shaarawy. Intanto, mentre il tecnico portoghese lavora sul campo per apportare i giusti accorgimenti tattici, la società capitolina pensa al futuro e si mobilita per raggiungere un importante rinnovo in chiave mercato. La priorità di Tiago Pinto, come raccontato da Calciomercato.it, sembra essere l’accordo con Jordan Veretout: oggi incontro importante a Trigoria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, Giuffredi a Trigoria | Sul tavolo c’è il rinnovo di Veretout

Arrivano importanti conferme a quanto anticipato nella giornata di ieri dalla redazione di Calciomercato.it, la Roma sta lavorando concretamente per il rinnovo di Veretout. Oggi, infatti, l’agente del francese MarIO Giuffredi si è presentato a Trigoria per incontrare Tiago Pinto. Oggetto del meeting tra l’agente ed il general manager giallorosso, plausibilmente, è stato proprio il rinnovo dell’ex Fiorentina. Veretout è uno degli elementi centrali dell’undici di Fonseca e, a suo di prestazioni convincenti, si è conquistato la stima ed il rispetto da parte di società e compagni.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Roma, Allegri a Milano nello stesso hotel di Pinto

La crescita del francese nella Capitale, però, non è passata inosservata anche agli occhi di diversi club italiani ed europei. Il centrocampista classe ’93 rappresenterebbe un rinforzo importante per molte società, compreso il Napoli che lo insegue da diverso tempo, e per questo deve essere blindato al più presto dalla Roma. Veretout, al momento, è legato ai giallorossi da un contratto di circa 3 milioni a stagione fino al 2024. Le ambizioni e lo status raggiunto dal centrocampista transalpino, però, richiedono un aumento di stipendio che vada in parallelo con la centralità raggiunta sul rettangolo verde. L’incontro di oggi fra Giuffrida e Tiago Pinto potrebbe essere solamente il primo di una serie, il primo passo di un rinnovo che renderebbe felici tutti: società, agenti e giocatore.