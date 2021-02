Dybala e Ramsey si allenano in gruppo: oggi Pirlo scioglierà le riserve su una possibile convocazione. In dubbio Bonucci

Sorride Andrea Pirlo in vista dell’impegno di domani sera contro l‘Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Ieri Paulo Dybala si è allenato regolarmente in gruppo con i giocatori che non sono scesi in campo sabato con la Roma, con l’argentino che va verso il recupero e una possibile convocazione. Il numero dieci spera di tornare disponibile già con i nerazzurri, mentre senza il via libera il rientro slitterebbe a sabato nell’anticipo di campionato in casa del Napoli.

Juventus, Bonucci in dubbio per l’Inter: pronto de Ligt

Pirlo scioglierà le riserve oggi dopo l’allenamento della vigilia alla Continassa, con la ‘Joya’ assente dallo scorso 10 gennaio dopo l’infortunio al collaterale del ginocchio rimediato contro il Sassuolo. In gruppo domenica anche Ramsey, con il gallese assente pure lui nel vittorioso 2-0 alla Roma per problemi muscolari. Giornata decisiva oggi inoltre per Bonucci, uscito nel finale di partita con i giallorossi per un piccolo problema alla coscia. Il senatore bianconero domenica ha effettuato un lavoro di scarico e oggi saranno testate le sue condizioni: nessuna lesione con Pirlo che potrebbe comunque non rischiarlo, con de Ligt che si candida per una maglia da titolare al centro della difesa insieme ad uno tra Demiral e capitan Chiellini.