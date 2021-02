Juventus, Pirlo può sorridere | Lavoro in gruppo per Dybala e Ramsey

Andrea Pirlo può sorridere: due big oggi hanno lavorato in gruppo, si tratta di Paulo Dybala e Aaron Ramsey

La Juventus ieri ha avuto la meglio sulla Roma per 2-0, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo e all’autogol di Ibanez. Il club bianconero, comunque, ha fatto sapere che Paulo Dybala e Aaron Ramsey sono rientrati in gruppo. Infatti hanno svolto la seduta d’allenamento con chi non ha giocato o è subentrato contro i giallorossi. Nei giorni scorsi avevano svolto lavoro personalizzato.

Domani la rifinitura decisiva per una possibile convocazione contro l’Inter, soprattutto per Dybala. Giornata in cui saranno valutate anche le condizioni di Leonardo Bonucci, uscito per un piccolo problema muscolare contro la Roma.