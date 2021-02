Negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio la Roma ha provato a mettere le mani su Jacopo Turchet, centrocampista classe 2002 di proprietà del Genoa

Non solo in Serie B (con Monza e Frosinone in prima fila), il talento del Genoa Jacopo Turchet fa gol anche a una big di Serie A. Parliamo della Roma, che negli ultimi giorni della finestra di gennaio ha provato a portarselo a casa non trovando però alla fine un accordo con il club ligure. La notizia viene confermata dal suo agente, Camillo Autieri, in esclusiva a Calciomercato.it: “E’ così, la Roma è l’ultima società che nella sessione invernale ci ha provato in maniera concreta. Siamo senz’altro lusingati dell’interesse”.

Calciomercato, esclusivo agente Turchet: “Ottimi rapporti col Genoa, ma ora ci aspettiamo il primo contratto”. La Roma può riprovarci a giugno

Il Genoa non ha voluto lasciarsi sfuggire il centrocampista classe 2002, ma ora è chiamato a mettere sul tavolo il primo contratto da professionista per ‘ripararsi’ da un possibile addio a fine stagione del giovane calciatore attraverso il pagamento della sola indennità di formazione: “Siamo in ottimi rapporti col club rossoblù, però adesso speriamo di trovare un accordo per il primo contratto – ha sottolineato in conclusione Autieri ai nostri microfoni – Jacopo è contento di essere rimasto al Genoa, lavora ogni giorno duramente per realizzare il suo desiderio, esordire in prima squadra”. Possibile che la Roma si rifaccia viva a giugno, ma il presente e il futuro prossimo di Turchet resta il Genoa.