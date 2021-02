In Spagna vanno sul sicuro: il futuro di Neto, scaricato dal Barcellona, sarà alla Juventus

In Spagna sganciano una vera e propria ‘bomba’ di calciomercato. Non rientra più nei piani del Barcellona, il suo futuro potrebbe essere alla Juventus. Parliamo di Neto, portiere brasiliano di 31 anni in possesso di passaporto italiano e già con un passato in Serie A, pure nei bianconeri.

In scadenza nel giugno 2023, Neto è stato scaricato dal club blaugrana che ora è a caccia di un acquirente. Secondo ‘Fichajes.net’ questo acquirente può essere proprio la società presieduta da Andrea Agnelli, con il classe ’89 che andrebbe a rimpiazzare Buffon (il cui rinnovo, come svelato dall’agente Martina a Calciomercato.it, è ancora possibile) in scadenza a giugno. Neto ha una valutazione di 8-10 milioni, ma visti gli ottimi rapporti potrebbe arrivare in prestito con diritto oppure nell’ambito di uno scambio, un altro sull’asse Torino-Barcellona dopo Pjanic-Arthur. Si può chiudere a giugno, secondo la fonte ispanica.