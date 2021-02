I Friedkin non sarebbero soddisfatti del rendimento della Roma. Niente scossoni a stagione in corso, ma Fonseca rischia al termine del campionato: l’ombra di Allegri

Roma ancora ‘piccola’ con le grandi. I giallorossi sono usciti sconfitti dal big match sabato contro la Juventus e hanno raccolto solo le briciole al cospetto delle rivali d’alta classifica. La squadra ha evidenziato i soliti limiti nella trasferta di Torino e la proprietà è rimasta delusa dalla prestazione contro i bianconeri di Pirlo, dove si aspettava ben altra prestazione e risultato.

Roma, Allegri resta in pole se salta Fonseca

Il piazzamento in Champions League per la prossima stagione torna in bilico, con l’ingresso tra le prime quattro che diventa fondamentale per i Friedkin. Stando al ‘Corriere dello Sport’ la proprietà non ha visto sostanziali miglioramenti rispetto alla scorsa stagione e il futuro di Fonseca sarebbe in bilico anche con il piazzamento in Champions. Niente scossoni però a stagione in corso, con i Friedkin che cambierebbero volto alla panchina eventualmente in estate. Il caso Dzeko resta sempre spinoso, mentre con il possibile benservito a Fonseca come raccolto di recente da Calciomercato.it il primo nome sulla lista resta sempre quello di Massimiliano Allegri, in pole sulla lista della Roma e che nelle scorse settimane ha incrociato il Dg Pinto a Milano. Per l’ex allenatore della Juventus si discute su un contratto biennale con opzione, a circa 5 milioni di euro a stagione. Serve un cambio di marcia repentino a Fonseca per tenersi stretta la Roma e allontanare l’ombra di Allegri.